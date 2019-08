Dernière minute : 12 morts sur la route : Le President Macky Sall réagit !

Le Président Macky Sall et sa formation politique, l’Alliance pour la République (Apr), ont tenu à présenter leurs condoléances aux familles des victimes des accidents tragiques de la route, survenus ces derniers jours. Chocs qui ont fait 12 morts et plusieurs blessés.

« C’est avec une immense consternation et une profonde douleur, que nous avons appris la mort accidentelle de 12 compatriotes (07 sur la Route de Fatick et 05 autres dans le Bignona). Le Président de l’Alliance Pour la République, son Excellence Macky SALL, les responsables et les militants du parti, adressent leurs condoléances sincères et attristées à toutes les familles éplorées en souhaitant un prompt rétablissement à tous les blessés de ces terribles accidents », lit-on dans le document signé par Seydou GUEYE, porte parole de l’Apr.

Le parti présidentiel et son patron, dans le même élan de compassion, ont aussi adressé leurs condoléances émues au Roi d’Oussouye, dont le Porte-parole vient d’être arraché à notre affection.

Articles similaires