Après la diffusion de l’épisode 29 très polémique de la série karma, ce mardi sur sa chaîne YouTube. Une séquence à là quelle, on peut bel et bien apercevoir une scène très érotique où on voit l’acteur principal Abdoul Majid et sa copine Amy Léa s’adonner à un moment de plaisir ou on peut voir les acteurs s’embarrassaient.

En effet, la séquence a heurté la sensibilité des Sénégalais et une vague d’indignation s’est déclaré dans les réseaux sociaux qui a de suite obligé la maison de production de la retirer avant de d’insérer une autre version de la série sur sa chaine. La réaction de l’Ong jamra à travers son responsable Mame Makhtar Geuye ne s’est pas fait attendre , dans son rôle d’alerte et aussi de faire appliqué aux diffuseurs les valeurs orthodoxes de notre pays. Mame Matar déclare ” Nous sommes encore une fois de suite indignés par l’attitude de MARODI qui ne cesse de nous surprendre et ca malgré tous les problèmes qui nous avaient liés jadis”.

Dans un entretien accordé à la chaîne YouTube senegal7TV , Mame Matar Geuye a manifesté toute sa désolation face à la tournure des choses et n’a pas manqué de souligner, le laisser faire des autorités face à la recrudescence des dérives dans les séries sénégalaise. Pour Mame Matar personne ne doit encourager cela et que l’Etat à l’image de l’autorité national de régulation des audiovisuelles aussi devraient prendre leurs responsabilités vis a vis des Maisons de production pour qu’il y est pas d’atteinte à la santé mentale et morale des enfants.

Selon le responsable de l’ong Jamra, ils ne vont pas rester sans rien faire, ils vont faire tous pour que la loi soit appliquée comme tous les combats qu’ils ont menés jusqu’à maintenant comme par exemple confession érotique de canal, infidèle et aussi maîtresse d’un homme marié de Marodi tv, nous avions sortis victorieux parce qu’ils les ont censurés et mis en demeure aussi mis en amende . Il à rappelé que Marodi doit redoubler d’efforts sur ce point parce que, il est dans un pays de valeur et de foi et que l’éducation de nos enfants est primordial.

Attaqué sur leurs nombreuses sortis, Mame Matar geuye n’est pas aller à quatre-chemins et déclare tant qu’ils feront des dérives avec leurs téléfilms, nous serons toujours dans notre mission régalienne de veille et d’alerte.