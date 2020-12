Dérapages de Pape Cheikh Diallo, le Cnra avertit

Le Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel arrête « toute poursuite contre l’animatrice Sophia puisqu’elle a présenté ses excuses », renseigne le président du CNRA.

Contacté par Seneweb, il estime que lorsque «les personnes regrettent et cherchent à reprendre le droit chemin il faut tourner la page ». Idem pour Pape Cheikh Diallo qui a demandé pardon suite à son écart de langage sur le racisme.

Selon Babacar Diagne « il faut considérer que l’erreur est humaine». Il faut éduquer et former. Néanmoins, le CNRA fait savoir qu’il n’aura pas la même clémence si de tels faits se reproduisent car décidé à « traquer les gens qui persévèrent » dans la bêtise. A l’avenir des poursuites judiciaires seront initiées dans de telles circonstances.

En plus, d’après Babacar Diagne «il y a un immense travail d’éducation et de formation à faire et ce travail nous incombe à nous tous. D’ailleurs il révèle que c’est un thème qu’il va « aborder très prochainement dans le cadre d’une réunion de concertation que nous allons avoir avec le Cored et son tribunal des pairs».