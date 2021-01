Dépravation des mœurs, Un collectif de 48 associations porte plainte Maroditv et Even prod

Le collectif des 48 Structures plaignantes est, à nouveau, au regret d’informer les instances étatiques compétentes que certaines séries télévisées poursuivent leur mépris royal des “mises en demeure” du Tribunal de l’audiovisuel (CNRA), relativement à leur fâcheuse tendance à ne promouvoir que des obscénités, comme si leurs promoteurs ne cherchaient qu’à choquer au maximum l’auditoire, pourvu que les dérives qu’ils véhiculent puissent booster leurs recettes financières.

Au mépris de la sensibilité des téléspectateurs. Et de la préservation de nos bonnes mœurs. Jamra et ses 47 alliés indexent la série Infidèles (EvenProd), « qui continue de fouler au pied nos valeurs sociétales en s’inscrivant dans un nouveau registre, consistant à promouvoir crûment les insultes de mère à l’écran. Une scène érotique entre Amy Léa et Abdoul Magib dans l’épisode 29 de la serie “KARMA” de (Marodi), fait également polémique. NÉÉGOU SEY” produite par (SkyTv), sans doute dopé par l’impunité dont semblent se prévaloir ces deux producteurs ci-dessus nommés, vient de déclencher à son tour une avalanche d’indignations dans l’opinion, avec une séquence truffée d’obscénités, tant langagières que physiques. Et dont l’extrait-vidéo que nous avons fait parvenir au Régulateur de l’audiovisuel se passe de commentaire », s’indigne le collectif des 48 associations contre ces série