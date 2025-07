Départ des troupes françaises du Sénégal : « Ce n’est pas une victoire de guerre », avertit le colonel Wardini

Alors que la France a restitué à l’État du Sénégal le camp militaire de Geille à Ouakam, marquant la fin officielle de la présence militaire française dans le pays, le colonel Antoine Wardini, ancien commandant de la zone militaire de Dakar, invite à la retenue. Dans un entretien accordé à L’Observateur, il rappelle que cette transition ne saurait être interprétée comme une défaite française ou une victoire militaire sénégalaise.

« Ce départ des troupes françaises ne doit pas être célébré comme une victoire de guerre », tranche l’officier supérieur. Le colonel Wardini rend hommage à la contribution décisive de l’armée française à la fondation et à l’essor de l’armée sénégalaise, notamment à travers la formation des premiers officiers, l’appui technique et logistique ainsi que la mise à disposition de ressources militaires lors des missions extérieures, en particulier celles sous mandat de l’ONU.

« Jusqu’à une époque récente, nos officiers étaient formés dans les écoles françaises. La France nous a aidés à bâtir notre armée », insiste-t-il.

Il ajoute que les troupes françaises ont longtemps contribué au transport, à l’équipement et à la logistique des contingents sénégalais, mais que leur rôle s’était fortement réduit depuis plus d’une décennie. « Cela a été terminé depuis 2009 ou 2010 », précise-t-il.

Une armée en montée de puissance

Aujourd’hui, l’armée sénégalaise est selon lui professionnalisée, dotée de cadres formés à l’international, et dispose d’un arsenal de plus en plus moderne. Il salue les efforts des autorités dans l’acquisition de matériel et le renforcement des capacités nationales, tout en soulignant la nécessité de renforcer le renseignement, la logistique et la sécurité des frontières, notamment au nord.

« On est en train de monter en puissance, à notre rythme, avec une armée bien représentée, respectée en Afrique et dans le monde », affirme le colonel Wardini.

Il révèle par ailleurs la mise en place de projets structurants, comme une unité de montage de véhicules militaires à Thiès, et des avancées vers une industrie de défense nationale.

Une rupture dans le respect

Sans nier l’importance stratégique de cette évolution, l’ancien commandant met en garde contre les lectures triomphalistes. Le départ des troupes françaises résulte, selon lui, d’une décision mutuellement assumée, dans un climat apaisé, respectueux des liens historiques entre les deux nations.

« Ce n’était plus une présence stratégique. Elle était devenue symbolique. Ce départ ne marque ni une défaite, ni une revanche. »

En définitive, le colonel Wardini appelle à la lucidité patriotique plutôt qu’à la célébration excessive, insistant sur l’importance de renforcer les fondations de la souveraineté militaire dans un contexte régional incertain.