Départ du gouvernement : Ousmane Diagne réagit

L’ancien ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a adressé ce dimanche un message de remerciements au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et à son Premier ministre, Ousmane Sonko, après avoir quitté le gouvernement rendu public samedi soir.

« Je voudrais, au terme de ma mission à la tête du département de la Justice que le Président de la République (…) et son Premier ministre (…) ont bien voulu me confier, les remercier pour cette marque de confiance que je mesure à sa juste valeur », a écrit l’ancien garde des Sceaux dans un texte publié sur ses réseaux sociaux.

M. Diagne a également exprimé sa reconnaissance à l’ensemble des membres du gouvernement avec lesquels il dit avoir travaillé « avec un immense plaisir » en raison de « leur extrême courtoisie et leur sens du devoir ».

Souhaitant « plein succès » à ses anciens collègues, l’ex-ministre a conclu son message par une formule de remerciements en wolof : « Dieuredieufeuti ».