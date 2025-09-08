Les Propos Incisifs de Me Moussa Bocar Thiam sur la Détention de Farba Ngom

Dans une déclaration percutante publiée ce lundi 8 septembre 2025, Me Moussa Bocar Thiam, avocat et ancien ministre, s’élève avec force contre les conditions de détention de Farba Ngom au Pavillon Spécial de la prison de Dakar. Sans entrer dans les détails du dossier judiciaire, Thiam se concentre sur l’aspect humanitaire et légal, dénonçant un milieu carcéral incompatible avec l’état de santé critique de son client. “Le Pavillon Spécial est un milieu carcéral incompatible avec les pathologies graves et mortelles de Farba Ngom”, lance-t-il d’entrée de jeu, qualifiant cet espace de “prison” pure et simple, loin d’un lieu de soins adaptés.

Me Thiam ne mâche pas ses mots pour décrire le Pavillon Spécial comme un environnement hostile, surpeuplé et dépourvu d’infrastructures médicales adéquates. Il rappelle que, depuis le 7 août 2025, quatre éminents médecins, désignés par l’Ordre sur requête du Président du Collège des Juges d’Instruction après consultation de Farba Ngom, ont conclu à un “risque de mort subite nocturne”. Pour l’avocat, considérer ce pavillon comme un espace viable pour un détenu en tel péril est une aberration juridique : “Le Pavillon Spécial est une prison”, affirme-t-il, soulignant que toute décision judiciaire le maintenant en détention viole gravement les droits humains fondamentaux.