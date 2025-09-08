Amadou Ba nommé nouveau ministre du tourisme: Réaction de Dr Philippe Ndiaga Ba

L’ancien directeur de la réglementation du tourisme et de la promotion touristique, Philippe Ndiaga Ba n’est pas resté indiffèrent face à la nomination d’Amadou Ba à la tête du ministère du tourisme et de l’artisanat.

Dans un poste publié à travers les réseaux sociaux, le spécialiste en tourisme durable s’est montré optimiste sur la nouvelle formulation de son ministère de tutelle avant de se réjouir du choix porté sur un juriste de profession pour diriger ce département qui a besoin selon lui, de textes forts et stables.

Voici in extenso son poste