Demba Bâ : ‘’Pourquoi ça se termine mal entre moi et les coaches en équipe nationale ‘’

Classé parmi les meilleurs attaquants sénégalais de sa génération, Demba Bâ n’a pas pourtant pu s’imposer dans la tanière. Et en plus de ses mauvaises notes chez les Lions (22 matches, 4 buts), Bâ n’a pas souvent été en bons termes avec les sélectionneurs nationaux et certains dirigeants.

Dans un entretien avec le quotidien Record, le pensionnaire de Basaksehir (élite turque) explique ‘’pourquoi ça se termine toujours mal’’ entre lui et les sélectionneurs. ‘’Je ne sais pas. Peut-être que c’est de ma faute. Demba Bâ a son caractère et je ne pense pas que ça soit un mauvais caractère. Quand je vois des choses qui ne sont pas justes, je ne peux pas me taire sous prétexte de garder une bonne relation avec un tel ou un tel, ou ça va nous servir financièrement ou politiquement‘’, soutient-il.

Mais à 34 ans, Demba Bâ (8 buts en 18 matches en championnat) n’a pas encore dit son dernier mot pour l’équipe nationale. ‘’Aujourd’hui, on connaît tous les choix d’Aliou Cissé et sur quoi il se base. Maintenant, si lui, demain, il m’appelle et me dit : ‘’Demba j’ai besoin de toi pour gérer les petits’’, je discuterais avec lui. Et vous avez ma position par rapport à ça’’, lance-t-il.