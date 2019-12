Déjeuner de travail Aminata Touré (CESE) Aminata Mohamed (Nations Unis)

Déjeuner de travail entre la Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, Aminata Mohamed la Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental Aminata Touré en compagnie d’une dizaine de jeunes femmes entrepreneuses.

Dans le cadre de sa participation à la conférence internationale sur la dette, la numéro deux des Nations Unies la nigériane Dr. Aminata Mohamed a partagé un déjeuner de travail avec la Présidente du CESE Dr. Aminata Touré ancienne des Nations Unies et une dizaine de jeunes femmes entrepreneuses et innovante dans des domaines aussi variés que les technologies de l’information,

la santé, industrie alimentaire et le textile. Les deux “Amina” ont partagé leur expérience personnelle avec les jeunes patronnes porteuses de projets innovants.