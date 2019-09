Déficit budgétaire : « on peut s’attendre à d’autres augmentations sur d’autres produits », selon un économiste

Le président Macky Sall a enclenché une politique de rationalisation des dépenses budgétaires, en procédant à la restriction de toutes les lignes téléphoniques des agents. Selon l’économiste Meissa Babou, cette décision est due à un déficit budgétaire qui oblige l’Etat à adoucir des charges. Pire, il soutient qu’on peut s’attendre à d’autres augmentations sur d’autres produits dans un entretien avec le journal L’Observateur.

« Nous sommes rattrapés par un déficit de trésorerie que Amadou Ba (ancien ministre de l’Economie et des finances) a toujours refusé. C’est carrément un déficit chronique, devenu structurel. Face à une dette intérieure extrêmement élevée qui frise les milliards de FCFA, face au FMI, qui lui avait même demandé de revoir sa copie et l’Etat du Sénégal n’avait plus le choix », a expliqué l’économiste.

« Il faut absolument engager une politique d’austérité. Il faut resserrer les dépenses. C’est pourquoi il y a cet engagement sur la réduction des agences, du carburant, du téléphone, les locations… », a ajouté M. Babou, pour qui, à coté de cette baisse des charges, il y a des tentatives d’augmentations des recettes fiscales.

Le Pr Meissa Babou affirme qu’on peut s’attendre à d’autres augmentations sur d’autres produits. « C’est un package de mesure que le président de la République va prendre pour améliorer le niveau de la trésorerie de l’Etat. Augmenter les recettes, recommander de touches à des prix. C’est un package pour redresser la trésorerie de l’Etat », prévient-il.