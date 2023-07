Yewwi Askan Wi s’est exprimé, ce mardi, sur la décision prise par le président Macky SALL ne pas briguer un nouveau mandat. «Si aujourd’hui il se conforme à ce que la constitution lui impose, on ne peut que prendre acte et attendre de lui d’autres pas allant dans le sens de la pacification de l’espace publique et politique», a déclaré Déthié FALL. Il s’exprimait lors de la conférence de presse de Yewwi Askan Wi.

Énumérant ces actes qu’ils attendent de l’actuel chef de l’Etat, le membre de la conférence des leader de Yewwi cite : l’organisation d’élections libres, transparentes et inclusives qui permettront à chaque citoyen qui le souhaite, de participer, la libération de tous les détenus politiques.

«Donc il ne faudrait pas que l’acte qu’il a posé hier, soit une ruse pour davantage s’attaquer à l’opposition, pour davantage isoler les leaders de l’opposition, davantage isoler Ousmane SONKO. C’est pour cette raison que nous demandons à tout un chacun de rester vigilant et mobilisés», conclut-il sur la question.