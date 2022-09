Décès d’Elizabeth II : qui est le nouveau roi d’Angleterre, Charles?

Lorsqu’il quitte l’armée, il reçoit 7 500 livres d’indemnités (soit environ 40 000 euros actuel). Il crée The Prince’s Trust, une organisation de charité qui avait annoncé, en 2016, à l’occasion de son 40e anniversaire, avoir accompagné plus de 825 000 jeunes en difficultés.

Diana et Camilla

En 1981, sous la pression de sa famille, qui espère qu’il se trouve une femme, il demande en mariage Diana Spencer, issue de l’aristocratie britannique, âgée de 19 ans, alors qu’il en a 33 et qu’ils ne se fréquentent que depuis peu de temps. Le compte de fée atteint son apogée lors de leur mariage, le 29 juillet 1981, suivi en direct par plus de 700 millions de personnes à travers le monde… mais Charles n’a pas vraiment oublié Camilla, son amour de jeunesse. La rumeur veut qu’il ait même passé la nuit précédant son mariage avec elle.

Charles et Diana, que les Anglais adorent, ont deux enfants : William, né en 1982 et désormais 2e dans l’ordre de succession au trône britannique, et Harry, né en 1984 et actuel 5e dans l’ordre de succession. Rapidement, le mariage périclite. Après une année 1992 marquée par les divorces du prince Andrew et de la princesse Anne, le frère et la sœur de Charles, l’héritier au trône annonce, à son tour, sa séparation, précipité par les révélations chocs de Diana dans le livre, Diana, Her True Story, d’Andrew Morton. Lady Di y dit tout des infidélités de Charles, de ses pensées suicidaires et de sa place au sein de l’institution. Scandale.