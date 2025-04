Décès de Serigne Mouhamadou Makhtar LAYE : Le Président Diomaye Faye salue la mémoire d’un guide spirituel de paix et d’unité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé ce mardi sa profonde tristesse suite au décès de Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, Khalife général des Layènes. Dans un message solennel publié sur ses réseaux officiels, le chef de l’État a salué la mémoire d’un homme de foi, artisan de paix et figure emblématique de l’islam au Sénégal.

« J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à toute la communauté Layène et à l’ensemble de la Oumah islamique », a déclaré le président, rendant hommage à un guide « éclairé », dont l’engagement pour la paix, l’unité et la promotion des nobles valeurs islamiques reste une source d’inspiration pour les générations présentes et futures.

Serigne Mouhamadou Makhtar Laye, successeur de la lignée de Seydina Limamou Lahi, a marqué de son empreinte la vie religieuse du pays. Connu pour sa sagesse, son humilité et son exemplarité, il a œuvré toute sa vie à rapprocher les cœurs et à promouvoir les idéaux de fraternité et de tolérance.

« Qu’Allah, dans Sa Miséricorde Infinie, lui ouvre les portes de Son Paradis », a ajouté le président, priant également pour que les proches du défunt trouvent patience et réconfort dans cette épreuve.

La disparition de Serigne Mouhamadou Makhtar Laye constitue une grande perte pour le Sénégal et pour la communauté Layène. Alors que les fidèles et dignitaires religieux se mobilisent pour lui rendre un dernier hommage, la nation entière s’incline devant la mémoire d’un homme dont l’héritage spirituel continuera de rayonne