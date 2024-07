Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), des activités pluvio-orageuses modérées sont attendues dans le sud du pays, à l’Est et au Centre-Sud, ce lundi 1er juillet. D’ici demain, ces pluies pourraient s’étendre dans les régions du Centre, notamment Dakar.

“Au courant de cette journée, des activités pluvio-orageuses modérées à faibles devenant localement fortes sont prévues au Sud (de Kédougou au Cap-Skirring), à l’Est (Tambacounda et environs) et au Centre-Sud (Kaffrine, Kaolack, Fatick) du pays. Toutefois, des extensions de pluies faibles sont attendues en fin de nuit et la matinée de demain sur la partie Centre-Ouest (Diourbel, Thiès, Dakar…)”, lit-on sur le bulletin de l’ANACIM publié ce lundi.

Sur les régions Nord, par contre, un temps nuageux est attendu sur une bonne partie des localités. Une baisse de la température est annoncée dans certaines régions, notamment Dakar et Saint-Louis, alors que les régions de l’Est et Nord-est pourraient connaître des températures journalières entre 35 et 41°C.