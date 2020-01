DE CITIBANK AU GAZ SÉNÉGALAIS: Qui est Khady Dior Ndiaye, la nouvelle Big Boss de Kosmos au Sénégal

Elle est la toute nouvelle patronne de Kosmos Energy au Sénégal. Khady Dior Ndiaye vient d’être nommée Vice-présidente et Directrice Régionale en charge des activités au Sénégal et en Côte d’Ivoire.

Elle sera, ici, au Sénégal, la responsable des opérations des différents projets sur lesquels opère Kosmos. A savoir : Guembeul, Teranga, Yakaar et le projet Grand Tortue/Ahmeyim.

En Côte d’Ivoire, où elle dirige Kosmos Energy depuis janvier de 2019, Mme Ndiaye chapeautera les opérations relatives à la recherche de cinq blocs contigus en mer, qui couvrent environ 17.000 kilomètres carrés.

Titulaire d’un Bachelor de la School of Foreign Service de Georgetown University et d’un Executive MBA de HEC Paris, Khady Dior Ndiaye était la Pdg de CitiBank pour les régions de l’Afrique occidentale et centrale.

Et pendant ses 20 années chez CitiBank, elle a occupé divers postes de direction, engrangeant, ainsi, de l’expérience dans les domaines des services bancaires aux entreprises et aux gouvernements, des marchés de capitaux, des opérations de change, du commerce international, et de la réglementation, renseigne Kosmos.