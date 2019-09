Darou Salam: Après la pluies c’est le beau temps, les Saint-Louisiens ne sont pas du même avis.

Les habitants du quartier Darou Salam Guinao Rail à Saint-Louis, au nord du Sénégal, crient au secours. Ils disent ne plus pouvoir partager leur chambre à coucher avec les eaux de pluie stagnante. En plus des carneaux à ciel ouverte, ou une odeur nauséabonde, et des bactéries vectrices de maladie se déplacent dans ce quartier.



« Le problème qui se pose actuellement est un problème d’inondation. Les habitants du quartier n’en peuvent plus supporter cette eau qui pu depuis des semaines, qui cause des maladies à leurs enfants. Ce qui leur empêche d’aller vaquer à leurs préoccupations », a dénoncé Abdoulaye Koné leur porte-parole.



Il ajoute : « nous interpellons le président de la République, parce que nous sommes des citoyens comme tous. Pendant les élections présidentielles, ils sont venus jusqu’ici pour récupérer nos cartes d’identités. Nous leur avons donné nos cartes. Nous sommes avec eux, donc il faut qu’ils soient avec nous aussi en retour ».

