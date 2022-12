3ème mandat : Mimi Touré charge le PM à confirmer que Macky est out pour 2024

3ème mandat…

« Il faut qu’on respecte la Constitution… Et j’aimerais savoir, je ne suis pas la seule d’ailleurs, si le Président Macky Sall partira en février 2024. Car c’est la Constitution qui a dit que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. M. le Premier ministre, vous êtes un intellectuel et je suis sûr que vous apporterez une réponse claire à ma question et on ne s’attend pas à un : ‘Ni Oui Ni Non’…« , a réagi Mimi Touré.

Un budget sur 12 mois…

D’après elle, si le président Macky Sall décide de partir en février 2024, le plan d’action de l’actuel PM ne s’étend plus sur 14, mais plutôt sur 12 mois. « A cet effet, il faudra rendre compte aux Sénégalais sur votre budget (sur ces 12 mois)« , a-t-elle exhorté.

Elle demande ainsi au Premier ministre « de prendre son courage à deux mains et confirmer que le Président ne peut faire plus de deux mandats consécutifs« .