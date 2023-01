Dame Mbodji descend Cheikh Yerim : « Un vulgaire mercenaire… »

« On a fait ensemble le lycée Malick Sall, et l’Université Gaston Berger. » Mais, rappelle Dame, Cheikh Yerim a toujours été un opportuniste, un joueur de sales coups. Le syndicaliste a démonté pièce par pièce l’invention de Cheikh Yerim sur Ousmane Sonko.

Dame Mbodji a dévoilé la véritable personne de Chekh Yerim Seck. Plus loin même que Moustapha Diop, il informe que l’actuel Directeur du Soleil Yakham Mbaye, était au courant de cette histoire de mœurs en 2012 que Cheikh Yerim colle à Ousmane Sonko. C’est cynique », a taclé Dame Mbodji

Le syndicaliste de faire savoir que dans son cursus scolaire, Yerim Seck n’a jamais défendu des principes, mais juste ses propres intérêts. Toutes les personnes qui étaient à l’Université Garçon Berger, au même moment, peuvent le confirmer. Lors d’une Assemblée générale, tu as été destitué et privé de parole par les étudiants qui t’accusaient d’être un traître, un opportuniste, un mercenaire qui allait souvent chez le Recteur pour lui raconter les plans des étudiants », rappelle Dame Mbodji.

Dans le sillage, le syndicaliste de marteler que le journaliste a toujours été un opportuniste, un joueur de sale coup contre où pour les autorités du Sénégal et d’Afrique. Et ceci, a été confirmé par les dires de Moussa Dadis Camara qui a taxé Yerim de escrocs et du journaliste Ivoirien Félix Bony témoins des faits, qui confirme les accusations de l’ex-chef d’Etat guinéen.