Dalifort : suite à une bagarre un pécheur poignarde un gérant de parking avec un couteau

Suite à une bagarre A. Ndiaye gérant de parking a été poignardé ce samedi par un pécheur à Dalifort. Admis aux urgences du Centre Hospitalier Universitaire de Fann, ce dernier est entre la vie et la mort.

Mais les policiers du commissariat de Pikine ont réussi à mettre fin à la cavale du mis en cause. Ce pêcheur incriminé est actuellement placé en garde à vue pour tentative de meurtre.

Cuisiné par les enquêteurs, A.B.T a avoué avoir planté un couteau à la victime. Toutefois, il a tenté de justifier son acte.

D’après sa version des faits, son problème avec le gérant du parking remonte en 2021 alors que ce dernier lui avait vendu un moteur à 400.000 francs CFA.

Mais le pêcheur n’a pas, dit-il, toujours reçu ledit moteur. Las d’attendre, il s’est rendu auprès de la victime pour réclamer son argent. Malheureusement, leur dispute a mal tourné.

“Il m’a empoigné et cogné de la tête. Cédant à la provocation et à la frustration, j’ai trouvé non loin un couteau prés d’une vendeuse avant de le planter au dos du gérant du parking“, a retracé le mis en cause poursuivi pour tentative de meurtre.