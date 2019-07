Dakar: Réhabilitation de l’Hôpital Principal

Le ministre des Forces armées, Me Sidiki kaba, a procédé ce vendredi matin à l’inauguration de nouveaux services et des locaux réhabilités de l’hôpital Principal de Dakar. Il s’agit du centre de consultation externe d’ophtalmologie et d’Orl (Oto Rhino Laryngologie), d’un nouveau bloc opératoire, d’un nouveau pavillon renoncé de cardiologie avec une nouvelle unité de soin intensif et d’un centre d’angiographie.

Venu présider la cérémonie, Me Sidiki kaba salue la réhabilitation du service hospitalière et liste les rénovations. « Parmi ses nouvelles réalisations nous pouvons cité : premièrement , le portail d’entrée principal, il est la vitrine de l’hôpital, donc le premier point de contact avec les usagers, il doit naturellement être un espace accueillant, un espace rassurant et en fin un espace qui traduise le dynamisme principe ADN de cette institution.

Deuxièmement, le nouveau centre de consultation externe médicale, le centre de consultation externe d’Ophtalmologie et d’Orl. Ces nouveaux services permettent le rapprochement entre les services en charge des pathologies de la tête au cou d’en un bel environnement avec un plateau médical moderne », se réjouit-il.

Il poursuit : « Le nouveau bloc opératoire abrite désormais dix (10) salles chirurgicales rénovées et équipées, toutes opérationnelles avec des salles d’urgence fonctionnelles 24/24 ».

Sidiki kaba informe que le Centre d’angiographie polyvalent et l’étymologie interventionnelle qui a coûté près d’un (1) milliard de F Cfa, va « permettre la prise en charge rapide des urgences graves cardiaques ».