Dakar accueille le 50e Congrès international d’histoire militaire

Du 1er au 5 septembre 2025, la capitale sénégalaise sera l’hôte du cinquantenaire du Congrès international d’histoire militaire (CIHM), qui se tiendra à l’hôtel Azalaï, sur la corniche Ouest.

Placée sous l’égide de la Commission internationale d’histoire militaire, cette rencontre réunira plus de 150 experts, universitaires et spécialistes venus de divers horizons. Les échanges s’articuleront autour du thème : « Rébellions et souveraineté à l’époque contemporaine (de 1800 à nos jours) ».

La cérémonie d’ouverture est prévue le lundi 1er septembre à partir de 8h30, sous la présidence du général de corps d’armée Birame Diop, ministre des Forces armées du Sénégal.

Selon le communiqué de presse émanant de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), les travaux comprendront plusieurs sessions thématiques consacrées à l’histoire militaire, animées par des chercheurs et des experts de renommée internationale.