Dahra Djoloff / Braquage en plein couvre-feu : 04 blessés, près de 3 millions Cfa et un 4/4 emportés

Malgré le couvre-feu instauré par les autorités pour faire face au Covid19, huit individus encagoulés, à bord d’un 4/4, ont écumé, à Dahra, dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril le domicile d’un grand éleveur connu sous le nom de Mbaré Ly, sis au quartier Médina Ndiaye derrière l’institut Alfallah.

Selon notre source, les malfaiteurs ont réussi à entrer dans la maison en passant par la terrasse. Le frère de l’éleveur, un certain Thierno Ly, surpris dans les bras de Morphée, a été bien tabassé à coups de gourdin. Ce dernier, pour éviter le pire, leur a ouvert la porte centrale du bâtiment. Ainsi, l’éleveur Mbaré Ly et son épouse Fary Ba ont passé un sale quart d’heure entre les mains des bandits qui les sommaient de leur montrer l’endroit où se trouve le coffre-fort qui contenait la somme de 2.500.000 frs. Les malfrats ont fait également la fête à un voisin du nom de Omar Bodeio, alerté par le bruit et qui tentait de secourir la famille de Maré Ly.

Avant de vider les lieux, ils ont cambriolé la boutique d’en face avant d’emporter la somme de 175.000 frs, de la boisson et des dentées alimentaires. Les 04 blessés ont été évacués à l’hôpital Magatte Lô de Linguère où ils reçoivent présentement des soins médicaux.