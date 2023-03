Le Collectif des victimes de la plate-forme EFPC a fait face à la presse, ce dimanche 26 mars, au centre culturel Blaise Senghor, pour lancer leur cri du cœur.

En effet, le collectif dénonce un réseau d’arnaqueurs qui aurait détourné 2 milliards F CFA via la plate-forme EFPC. D’après Alassane Tall, porte-parole du collectif, 300 000 Sénégalais, dont de jeunes entrepreneurs, des pères et mères de famille utilisaient cette plate-forme dans toutes les régions du Sénégal, en investissant leur argent dans l’espoir de générer une plus-value. Un rêve que les arnaqueurs leur ont vendu.

Les victimes indiquent que ces arnaqueurs ont déjà pu développer cette plate-forme dans d’autres pays, notamment au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Congo, avant de venir au Sénégal en mars 2022 où ils ont convaincu beaucoup de citoyens à se lancer dans cette plate-forme.

D’après toujours les témoignages des victimes, depuis mars 2022, tout allait bien dans la plate-forme jusqu’à la date du 20 mars 2023 où ils ont pris conscience de cette escroquerie par le biais d’une promotion à 100 % que les dirigeants de la plate-forme EFPC avaient fait miroiter, en incitant les membres à virer une certaine somme pour obtenir le double dans leurs comptes respectifs.

Ainsi, beaucoup ont mordu à l’hameçon, en versant de fortes sommes. Depuis lors, les arnaqueurs ont bloqué la plate-forme sans aucune explication. Les utilisateurs, eux, n’arrivent plus à y accéder. Les dirigeants d’EFPC, eux, restent invisibles et injoignables.

C’est ainsi que les utilisateurs ont saisi la police qui est en train de mener une enquête. Cependant, ces derniers soupçonnent une complicité de Wave et Orange Money dans cette affaire, puisqu’ils soutiennent que toutes les transactions sont effectuées au niveau de ces deux opérateurs avec des numéros identifiés à des noms sénégalais. Ils estiment que cela pourrait être une traçabilité afin de situer les responsabilités.

Par ailleurs, les victimes déplorent l’existence des plates-formes qui, de plus en plus, sont développées au Sénégal sans être contrôlées et certifiées. C’est pourquoi ils invitent le ministre de la Justice et celui chargé du numérique à réagir.

Pour plus de détails, consultez la vidéo ci-dessous.