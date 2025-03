Crise en RDC : Dialogue inédit entre le FRAPP et l’Ambassadeur du Rwanda

À la suite de l’interdiction d’un sit-in devant l’ambassade du Rwanda à Dakar, l’Ambassadeur Jean-Pierre Karabaranga a initié une rencontre avec le Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP). L’objectif était d’échanger sur la situation en République Démocratique du Congo (RDC), en particulier sur les violences liées au M23 et le rôle présumé du Rwanda dans le conflit.

Le FRAPP a exprimé sa solidarité avec le peuple congolais et plaidé pour le respect de la souveraineté de la RDC, dénonçant la guerre et le pillage des ressources naturelles. L’organisation a insisté sur l’importance d’une solution politique et diplomatique pour parvenir à une paix durable. De son côté, l’Ambassadeur du Rwanda a apporté une analyse des tensions régionales, appelant à une approche fondée sur le dialogue et la compréhension mutuelle pour éviter une escalade du conflit.

Malgré des divergences de vues, cette rencontre a permis un échange ouvert et a renforcé la nécessité d’un plaidoyer panafricain en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique. Le FRAPP appelle à une mobilisation panafricaine pour défendre la souveraineté des peuples et promouvoir un dialogue inclusif dans la résolution des conflits régionaux.