Crise dans l’est de la RDC : Paris se met au chevet de Kinshasa

Alors que la Force de la Communauté des États d’Afrique de l’Est se déploie au Kivu, la France lance des initiatives pour renforcer Kinshasa et sa propre influence en République démocratique du Congo.

Dans l’est de la République démocratique du Congo, la force de la Communauté des États d’Afrique de l’Est (EAC) s’étoffe mais à un rythme lent. Dimanche, 45 soldats sud-soudanais ont rejoint à Goma des soldats du Kenya, du Burundi et de l’Ouganda (un millier de soldats ougandais sont arrivés le 31 mars). Ces contingents sont déployés dans le cadre de la lutte contre les rebelles du M23.

Des soldats angolais devraient aussi rejoindre cette force qui a pour mission de ramener la paix dans l’Est congolais, en proie aux violences armées depuis près de 30 ans, et de combattre si besoin le M23. Le Parlement angolais a donné son feu vert pour 500 hommes.

Le M23 (Mouvement du 23 mars), ancienne rébellion majoritairement tutsi, a repris les armes fin 2021. Depuis un an, le M23 s’est emparé de vastes pans de territoire du Nord-Kivu et opère désormais à quelques dizaines de kilomètres de Goma, la capitale provinciale. En juin 2022, les rebelles ont pris le contrôle de Bunagana, un important carrefour commercial à la frontière ougandaise, ce qui leur permet de percevoir des taxes et de contrôler les trafics issus du pillage des ressources naturelles du Kivu.

Un cessez-le-feu, obtenu avec la médiation de l’Angola, devait prendre effet le 7 mars mais il s’est presque immédiatement effondré. Le 30 mars devait marquer la fin du retrait de tous les groupes armés , selon le calendrier adopté mi-février à Addis-Abeba par des chefs d’État de l’EAC. Mais cette échéance n’a pas été respectée.

Le M23 est soutenu par le Rwanda (ce qui dément Kigali), selon des experts de l’ONU et selon la RDC qui a publié en décembre 2022 un Livre blanc détaillée sur l’agression avérée de la RDC par le Rwanda et sur les crimes internationaux commis dans ce contexte par le Rwanda Defence Force et le M23 .

Ce Livre blanc dénonce aussi de l’inefficacité dans l’action de la Monusco , la mission onusienne déployée en RDC depuis 1999 (voir pages 40 à 42 de ce document) dont certains milieux congolais réclament le départ.

La RDC, dont l’armée est affaiblie par les embargos sur les armes et qui tente de constituer de nouvelles unités pour les déployer dans l’est, s’estime au final en guerre contre le Rwanda.

La France s’implique

La France tente de contribuer au règlement de la crise désormais endémique dans l’est de la RDC

Kinshasa, froissé l’an dernier par le soutien technique français au Rwanda qui avait reçu des hélicoptères Gazelle du Qatar et par des formations de soldats rwandais par la France, souhaite que le partenariat militaire se renforce.

La France forme depuis 2021 des unités des forces armées congolaises (les FARDC). Un bataillon jungle a été formé en 2021, un second en 2022 et le 3e va commencer l’entraînement. Assurée par un détachement de partenariat opérationnel issu du 126e régiment d’infanterie, cette formation de quatre mois sera elle aussi dispensée au Gabon.