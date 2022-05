Crise alimentaire en Afrique : La BAD décaisse 1,5 milliard

La Banque africaine de développement (BAD) met 1,5 milliard de dollars US pour financer un plan de production alimentaire d’urgence. Ce plan devrait prémunir l’Afrique d’une crise alimentaire imminente, face aux tensions sur les importations de céréales liées à la guerre en Ukraine.

«Le Conseil d’administration de la BAD a approuvé, la semaine dernière, ce programme de facilité de production alimentaire d’urgence de 1,5 milliard de dollars», a annoncé hier lundi à Accra le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina.

«L’Afrique n’a pas besoin de bols à la main ; l’Afrique a besoin de graines en terre. L’Afrique ne devrait pas mendier de la nourriture. L’Afrique doit produire sa propre nourriture. Il n’y a aucune dignité à mendier de la nourriture», a dit le président de la BAD, en prélude de la 57e Assemblée générale de son institution.

Sur ce, affirme-t-il, la guerre en Ukraine «a entraîné de nouveaux défis pour l’Afrique, notamment une hausse des prix des engrais et une perturbation des importations alimentaires. Avec 30 millions de tonnes d’importations alimentaires, notamment de blé et de maïs qui ne proviendront pas de la Russie et d’Ukraine. A cause de la guerre, l’Afrique fait face à une crise alimentaire imminente», a-t-il souligné.

Toutefois, le président Akinwumi Adesina a affirmé que cette situation a poussé la Banque africaine de développement et la Commission de l’Union africaine (CUA) à élaborer un plan de production alimentaire d’urgence pour mettre le continent à l’abri d’une telle crise.