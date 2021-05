Criminimalisation de l’homosexualité: GUIRASSY PRÉSIDENT DU PARTI SET ( Senegal En Tête) : Pour une doctrine d’état inspirée de notre capital spirituel

Notre Nation a une singularité : elle est riche de son capital spirituel. Ce capital de loin plus important que le capital financier, matériel, voire humain met un accent particulier sur la dimension du sens et des aspirations profondes du peuple sénégalais. Le développement dès lors n’a de sens que par rapport à ce pourquoi le peuple se bat, éduque ses enfants, travaille, fait des sacrifices, vit et meurt.

Des combats historiques portés par nos devanciers qui s’appellent Cheikh Ahmadou Bamba, El hadji Malick Sy, Baye Niasse, Cheikh B Kounta, cardinal Thiandoum , Cheikh Anta Diop… ont déjà été courageusement menés face aux colons et aux despotes, pour asseoir le pays sur des bases solides de vertus, voire de doctrine. Toute nation fonctionne selon les principes d’une doctrine. On peut cependant en être conscient ou non. La doctrine peut aussi être positive ou négative (Nazi, Capitalisme, Mao, Conficieus).

Cependant quand une nation a déjà un fort capital spirituel, il lui devient plus facile de construire de façon inclusive une doctrine positive susceptible d’inspirer une véritable doctrine d’etat. Notre République doit obligatoirement, pour être un État de droit et un État social de droit s’appuyer sur notre seule réalité sociale. C’est cette réalité qui doit être codifiée en constitution, loi, règlement… mais pas une réalité importée d’ailleurs.

Notre système politique et l’offre politique doivent aussi être en phase avec les aspirations du peuple pour continuer à conférer une légitimité aux gouvernants. Malheureusement nous avons à la tête du pays des dirigeants très complexés à la merci des doctrines exogènes négatives portées par des lobbies avec qui nous ne partageons pas les mêmes aspirations de vie. Tant mieux. La conséquence cependant est cette crise de légitimité que vivent présentement les autorités.

Je me suis donc joint à And Samm Jikko Yi” et autres mouvements pour manifester ce dimanche 23 mai à la place de la Nation et apporter mon soutien en tant que député et chef de parti à ceux qui prônent comme moi une loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal .

Il faut se battre pour ses convictions, se battre pour le sens qu’on donne à sa vie et non pour la vie elle-même. Le président Macky Sall disait à Obama que le Sénégal n’était pas prêt pour légaliser l’homosexualité. Dans la réponse on sent nettement un manque de fermeté .

Il devait dire que le pays ne sera en réalité jamais prêt pour cette transformation. Mais hélas il n’a pas empêché que l’ on inscrive de façon subtile et insidieuse sur nos pièces d’identité et nos permis de conduire des mentions qui en réalité constituent des prémices graves d’ouverture de brèches où tout sera permis dans un proche avenir.

Quand par exemple à la place du « sexe » on mentionne plutôt « genre » un changement de paradigme important est en réalité intervenu. Qu’on le sache ou pas . Qu’on le reconnaisse ou non.

Il faut donc se mobiliser pour sauver ce que nous sommes.