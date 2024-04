Criminalisation des Détournements de Fonds Publics (Lettre ouverte aux députés)

La proposition de projet de loi présentée par Djibril Gueye vise à criminaliser les détournements de fonds publics et à imposer des sanctions sévères, y compris la réclusion criminelle à perpétuité, pour punir les responsables de ces actes répréhensibles.

Cette mesure, souligne le Président du Mouvement Sénégal Dignité pour Tous, vise à dissuader les actes de corruption et à restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Le Mouvement Sénégal Dignité pour Tous, par le biais de cette lettre ouverte, appelle les députés à soutenir cette initiative et à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la corruption et à la malversation des fonds publics.

Les camarades de Djibril Gueye soulignent l’importance de la transparence, de l’équité et du respect des droits de chaque citoyen dans la gouvernance du pays.

Les membres du Mouvement Sénégal Dignité pour Tous, par un appel à l’action, exhortent les députés à défendre les intérêts du peuple sénégalais et à promouvoir une gouvernance responsable. Ils mettent également en avant l’engagement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance.

Ainsi, cette lettre ouverte est un appel urgent à la responsabilité et à l’action de la part des députés du Sénégal pour lutter contre la corruption et garantir la justice et l’intégrité dans la gestion des affaires publiques. Elle souligne l’importance de la mobilisation citoyenne et de la volonté politique pour transformer la gouvernance et promouvoir le bien-être de tous les citoyens sénégalais.