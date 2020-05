Covid-19 : Voici les nouveaux sites aménagés pour les cas asymptomatiques

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré, ce samedi, lors du point mensuel de la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, avoir demandé au groupe opérationnel dirigé par le Docteur Abdoulaye Bousso d’intégrer dans leurs stratégies de prise en charge, celle extra-hospitalière pour les cas asymptomatiques.

Prenant la parole, le Directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous) a fait savoir que le hangar des pèlerins de l’aéroport Lépold Sédar Senghor, la base aérienne de Thiès et le centre des armées de Guéréo (Mbour) sont les sites qui sont identifiés à cet effet.

Ainsi, une équipe médicale sera déployée sur place 24h/24 et une ambulance médicalisée y sera positionnée. « On estime à 400 lits disponibles dans ces structures. Cela nous permettra un peu de réserver l’hôpital aux personnes qui ont vraiment plus de symptômes », a insisté Dr Abdoulaye Bousso qui a aussi souligné l’appui des forces armées dans la lutte contre le nouveau coronavirus.

« (…) des ‘’hôpitaux Covid’’ qui peuvent porter préjudice aux autres maladies »

Apportant des justifications suite aux instructions de la tutelle, Dr Bousso a affirmé : « Aujourd’hui, nous avons de plus en plus de cas. L’objectif est de ne pas perturber nos établissements de santé, de ne pas faire nos hôpitaux ‘’des hôpitaux Covid’’ qui peuvent porter préjudice aux autres maladies ».

Toutefois, il soutient que la prise en charge extra-hospitalière mise en place, ne va pas « baisser la qualité de cette prise en charge » destinée aux cas qui sont peu symptomatiques ou qui sont asymptomatiques.