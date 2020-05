COVID-19, une lueur d’espoir venant de Tambacounda : après 63 cas positifs, le foyer du département de Goudiry éteint

Le département de Goudiry qui a enregistré 63 cas confirmés de Covid-19 est devenu pour le moment un foyer éteint. Cette nouvelle a été annoncée hier par le gouverneur de Tambacounda Oumar Mamadou Baldé, par ailleurs président du Comité régional de Gestion des Epidémies.

Selon le chef de l’Exécutif régional de Tambacounda, tous les 63 malades sont guéris et rentrés à leurs domiciles respectifs. Goudiry est devenu, depuis hier, un département ert en termes d’infection au Covid- 19, le foyer du coronavirus dans la région de Tambacounda est pour le moment.

«Depuis le début de l’épidémie, c’est l’information la plus forte qu’a livrée le président du Comité Régional de Gestion des épidémies. Grâce à Dieu et grâce au soutien du chef de l’Etat et de l’appui du Ministère de la Santé et du ministère de l’Intérieur, le Crge de Tambacounda est parvenu aujourd’hui à éteindre le foyer du Covid-19.

A compter de cette date, indique le gouverneur Oumar Mamadou Baldé, s’il n’y a pas de nouveaux cas enregistrés, «Goudiry devient un département vert en termes d’infection et de cas de Coronavirus. C’est le lieu de remercier d’abord les acteurs départementaux de Goudiry qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre en oeuvre les mesures que le Comité Régional avait arrêtées. C’est le lieu également d’exprimer notre satisfaction aux agents de Santé qui se sont engagés comme de vaillants soldats pour que nous puissions circonscrire la pandémie au niveau de cette zone».

Poursuivant, il souligne : «N’eût été le coup imprévu au niveau du Cte, la région serait exempte de cas de Covid-19. Puisque 12 ont été traités et guéris. Mais il y a cinq jours, au niveau de l’hôpital, nous avons enregistré des cas positifs. Il s’agit essentiellement de personnels de santé, un certain nombre de médecins et d’infirmiers. Mais, ils sont bien pris en charge. Les échos qui nous viennent des responsables de la santé indiquent qu’il n’y a aucun cas grave et leurs cas évoluent favorablement ».

