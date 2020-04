Elle s’appelle Mariama Diallo. Elle est infirmière d’Etat et, comme des milliers de nos compatriotes, elle a décidé de se battre bec et ongles pour faire entendre un autre son de cloche de la gestion des corps issus de cette pandémie. Riche de plusieurs années de pratique, elle a, aussi, ce plus d’avoir été au Sénégal au début de cette pandémie et les balbutiements du gouvernement sénégalais pour faire face à l’entrée du virus dans son pays d’origine.

Après avoir longuement observé le mécanisme de riposte mis en place par le gouvernement sénégalais et crié discrètement son désaccord de la décision gouvernementale d’interdire le rapatriement des corps de personnes décédées de Covid-19, Mme Mariama Diallo a décidé de prendre la parole. Publiquement. Et de confier son désarroi, qui est, aussi, celui de millions de sénégalais de la diaspora, à Kewoulo. Contrairement à une certaine idée reçue, Mariama Diallo est d’avis que « si on respecte les consignes de manipulation des corps, de personnes décédées de Covid-19, il n’y a aucun risque de contagion. »

Même si elle a reconnue qu’elle n’est ni biologiste encore moins scientifique, cette infirmière, qui a la chance d’avoir été proche des gens d’en haut de l’administration sénégalaise et acteurs de la lutte contre cette pandémie, pense que l’approche faite par le gouvernement laisse à désirer. Si elle s’est refusée à commenter les mesures prises par le gouvernement sur le terrain de la riposte, elle n’a, par contre, pas eu la même réserve sur la gestion des corps de Sénégalais décédés à l’étranger, pendant cette période de pandémie. Pour Mariama Diallo, « la décision sénégalaise d’interdire le rapatriement des corps covid-19 ne se fonde sur aucune étude sérieuse. »

En plus du manque de fondement scientifique, cette décision est anticonstitutionnelle, ségrégationniste et augmente le désarroi à la douleur des familles éplorées. A ce sujet, elle a rappelé les propos désespérés de sa propre mère qui, à la suite d’une conversation, lui a dit: « ma fille, mais, nous ne sommes pas des poissons pour qu’on nous mette dans des frigos, des congélateurs, sans qu’on ne sache pas quand on va nous ramener au Sénégal, pour nous mettre sous terre. » Comme cette mère qui a confié sa hantise à sa fille, ils sont sont nombreux les Sénégalais qui, face à cette épée de Damoclès du non retour des corps, ont perdu le sommeil. C’est en leur nom que Mariama Diallo, par sa petite voix, veut désormais parler.