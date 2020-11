Le laboratoire américain, associé à l’allemand Biontech, se base sur la première analyse intermédiaire de l’essai de phase 3, la dernière avant une demande d’homologation. Un espoir. Alors que la pandémie continue de faire des ravages un peu partout dans le monde, et notamment en Europe, le vaccin contre le Covid-19 développé par Pfizer et Biontech est « efficace à 90 % », affirment les deux laboratoires ce lundi. Ils se basent sur la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d’homologation. Cette « efficacité vaccinale » a été mesurée en comparant le nombre de participants infectés par le nouveau coronavirus dans le groupe qui a reçu le vaccin et dans celui sous placebo, « sept jours après la deuxième dose » et 28 jours après la première, ont-ils expliqué dans un communiqué conjoint.

« Plus de huit mois après le début de la pire pandémie en plus d’un siècle, nous pensons que cette étape représente un pas en avant significatif pour le monde dans notre bataille contre le Covid-19 », a déclaré le président-directeur général de Pfizer, Albert Bourla. « Le premier ensemble de résultats de notre essai de vaccin Covid-19 de phase 3 fournit la preuve initiale de la capacité de notre vaccin à prévenir le Covid-19 », ajoute-t-il. L’essai de phase 3 du nouveau vaccin, BNT162b2, a débuté fin juillet et s’est appuyé sur 43 538 participants à ce jour, dont 90 % ont reçu la deuxième dose de ce candidat vaccin le 8 novembre.

Demande aux autorités de santé américaine à la fin du mois

Fin octobre, Albert Bourla avait affirmé qu’il comptait toujours demander une homologation de son vaccin aux autorités de santé américaine d’ici fin novembre. Pfizer doit rassembler les deux mois de données sur la sécurité après la dose finale exigée par l’autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration (FDA), pour pouvoir se qualifier pour une autorisation d’utilisation d’urgence.

Si l’organisme fédéral donne son feu vert et sur la base de projections, les Pfizer et Biontech ont déclaré qu’ils prévoyaient de fournir jusqu’à 50 millions de doses de vaccins dans le monde en 2020 et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021. La Commission européenne a conclu un accord en septembre pour obtenir 200 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech, avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires. Et le gouvernement américain, sous l’impulsion du président Donald Trump, a signé un contrat de 1,95 milliard de dollars avec Pfizer pour la livraison de 100 millions de doses, si jamais le vaccin était approuvé.

Des résultats « historiques »

Le patron de l’OMS a salué des « nouvelles encourageantes », quand le Dr Richard Hatchett, PDG de la coalition internationale pour le développement de vaccins, a qualifié d « historiques » ces résultats intermédiaires, « extrêmement positifs et encourageants ». « Nous pensons que ces résultats intermédiaires augmentent également la probabilité de succès d’autres vaccins candidats COVID-19 qui utilisent une approche similaire », a-t-il relevé.