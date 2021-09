Covid-19 : “Les antivaccins sont des criminels” (Prof’ Seydi)

“La pandémie a bouler vé la santé mentale de bon nombre d’entre nous, mais nous sortirons de cette situation que lorsque nous serons complètement et correctement vaccinés en majorité. Je veux dire que nous ne reviendrons pas à une vie normale tant que nous ne vous vaccinons pas et respectons pas les mesures préventives. Au niveau de service des maladies infectieuses de l’hôpital Fann, de mars à août 2021, nous avons eu à admettre 321 patients. Parmi ces 321 patients, 299 soit 93% n’étaient pas vaccinés. Seuls les 7% sont vaccinés. Nous avons noté juste trois cas sévères chez les patients vaccinés. Mais 89% de cas sévères sont des patients non vaccinés. Cette pandémie est devenue celle des non vaccinés. Les antivaccins sont des criminels”, a-t-il fait savoir, à l’occasion du point du jour.