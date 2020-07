Covid -19 – Le ministre Alioune Sarr en quarantaine, 1100 cas à Dakar, 138 décès et 44 en réanimation

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens Alioune Sarr s’est auto-confiné après avoir été en contact avec un individu testé positif à la Covid19. L’annonce a été faite par le ministre lui-même. «J’ai été en contact ce week-end avec une personne dont les résultats des tests à la Covid-19 sont positifs. En accord avec son excellence M. le président de la République et conformément au protocole sanitaire établi par la MSAS (Ministère de la Santé et de l’Action sociale), je m’autoconfine à partir de ce lundi 6 juillet 2020 pour une durée de 15 jours», a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dakar continue d’avoir « une forte fièvre » avec 1100 cas répartis entre Ngor, Yoff, Almadies et Ouakam.

La pandémie ne faiblit pas et affiche 138 morts au compteur avec 44 cas graves admis en réanimation.

