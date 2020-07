Covid-19 : La nouvelle stratégie du Sénégal pour faire face au coronavirus

C’est une mise à jour de la stratégie de riposte contre la Covid-19 au Sénégal. Face à la montée des cas positifs et de décès, le directeur du Centre des opérations d’urgence sanitaire (Cous), Docteur Abdoulaye Bousso, a dévoilé, ce mardi 2 juillet, 4 mois après l’apparition du premier cas infecté, le nouveau plan de lutte contre le coronavirus.

«La stratégie doit être réajustée», plaide-t-il. Tout en justifiant : «Il faut mettre l’accent sur les malades et la protection des personnes vulnérables. Il faut faire focus sur ces personnes et essayer de réduire cette mortalité pour pouvoir maitriser cette épidémie et ses conséquences négatives.»

«Les tests ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques et vulnérables»

Le coordonnateur de la riposte contre la Covid-19 au Sénégal sur le plan opérationnel, d’informer aussi que dans le cadre des tests, il a été décidé qu’ils ne se feront que sur les personnes qui sont symptomatiques et vulnérables. «Le test systématique que nous faisions sur les personnes contacts qui n’ont pas de symptômes va être arrêté», a signalé le Dr Bousso.

Dans un autre registre, le technicien a fait remarquer que la prise en charge à domicile n’est pas une première au Sénégal. «Ce que nous avons vu, c’est que certaines populations remplissent des conditions pour être prises en charge à domicile. Il y a un fait important qui nous pousse à y aller, parce que nous avons des cas de refus», souligne-t-il.

«Plus de 200 personnes refusent d’aller dans les centres de traitement»

Avant d’argumenter : «Avec l’augmentation de la stigmatisation, il y a eu des cas de refus et nous en avons plus de 200 personnes qui refusent d’aller dans les centres de traitement. Ces personnes, nous ne pouvons pas les abandonner. Nous sommes obligés de les prendre en charge et c’est dans ce cadre-là que cette stratégie va être développée et renforcée, parce qu’à ce jour, nous avons déjà plus de 200 personnes entre Dakar et Diourbel qui ont été guéries à domicile.»

Ainsi, le patron du Cous dira : «Nous avons une meilleure connaissance de la transmission de cette maladie et nous savons qu’une personne peut être positive et vivre en famille en respectant les mesures barrières, suivie par les équipes du ministère de la Santé et de l’Action.»

Tout en précisant : «C’est une proposition qui va nous permettre de soulager les structures de santé hospitalières et extrahospitalières et de mettre l’accent sur certaines structures pour les personnes qui ont des symptômes. Parce qu’il y a les cas sévères qui doivent être pris en charge dans les structures de santé.»