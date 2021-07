L’Association des imams et oulémas du Sénégal participe à la campagne de sensibilisation contre effets de la 3e vague de la Covid-19 au Sénégal. Le président El Hadj Moustapha Guèye lance un appel pour surseoir ou diminuer le maximum possible les cérémonies familiales regroupant du monde.

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, l’Association nationale des imams et oulémas du Sénégal invite les journalistes à un point de presse à la Grande mosquée de Dakar, ce jeudi 29 juillet, pour parler, entre autres, de la 3e vague et du variant Delta qui font des ravages, de la campagne de vaccination et du respect des mesures barrières, surtout dans les mosquées qui organisent toujours des prières collectives.