COVID-19 : En France, une rentrée scolaire à haut risque

L’exemple de l’Écosse et de certaines régions allemandes, où les enfants ont repris l’école plus tôt, et où les contaminations ont grimpé, accrédite le scénario redouté par le conseil scientifique. Non seulement le coronavirus peut ne pas être anodin chez les enfants, mais s’il se met à circuler intensément dans les écoles, il pourrait avoir un impact important sur le reste de la population, en touchant des personnes plus à risque et non vaccinées davantage susceptibles de faire des formes graves. À noter que 15% des plus de 50 ans ne sont pas vaccinés.