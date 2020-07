Un deuxième garde pénitentiaire a chopé la Covid19 à Ziguinchor, au sud du Sénégal, rapporte la RFM. Aussitôt, la Direction a extrait l’agent de la prison pour le transférer au Centre de Traitement des Epidémies (CTE). Il rejoint son collègue interné la veille.

Des prélèvements sont effectués sur plusieurs contacts des matons infectés et des détenus. En attendant, l’administration pénitentiaire croise les doigts et prie que ces agents ne contaminent pas leurs collègues et les détenus.