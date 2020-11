Covid-19 : De faux tests négatifs vendus aux voyageurs à l’aéroport de Roissy

Sept personnes ont été interpellées dans le cadre du démantèlement d’un trafic de faux certificats de tests négatifs au Covid-19, rapportent les médias français repris par Walf Quotidien.

Les faux tests négatifs étaient vendus illégalement à des passagers, à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, à destination des aéroports africains dont AIBD.

Ils remettaient ces fausses attestations contre une somme allant de 150 à 300 euros, soit entre 100 et 200 mille Fcfa.

Les faussaires présumés, six hommes et une femme âgés de 29 à 52 ans, sont poursuivis des chefs de faux, usage de faux et complicité d’escroquerie. Leur procès se tiendra en mars 2021.

L’enquête a permis la découverte (dans les téléphones portables des personnes interpellées) de plus de 200 faux certificats négatifs, faits sur place et permettant d’embarquer sur des vols internationaux.

Pour rappel, à l’AIBD, des passagers atterrissaient avec des faux tests négatifs.

Dans une circulaire datée du 13 octobre, le Sénégal exige, désormais, un test RT-PCR Covid-19 négatif datant de moins de cinq jours pour tout passager embarquant pour un aéroport du Sénégal.