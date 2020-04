COVID 19-COMMENT MACKY SE PROTÈGE

Le palais présidentiel a nettement renforcé les mesures de protection autour du chef de l’État pour le protéger contre le coronavirus. Ceci en limitant, au strict minimum, les visites et autres réunions.

C’est ainsi que l’agenda de Macky Sall a été allégé et les horaires de travail limitées entre 9h et 15h, en alternance pour ceux qui partagent un bureau. L’essentiel des audiences ministérielles se font par téléphone. Les assistants des conseillers du chef de l’Etat ont été renvoyés chez eux et les échanges face-à-face bannis au profit des réunions via Skype ou WhatsApp, selon Jeune Afrique.

Seul le Directeur de cabinet Augustin Tine, Mahammad Dionne, le Secrétaire général de la présidence ou le porte-parole du Président, Seydou Guèye ont accès au bureau du chef de l’État. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr y a également ses entrées, mais moins souvent, révèle hebdomadaire.

Le magazine indique aussi que des bouteilles de gel hydroalcoolique et parfois même des distributeurs équipés de détecteurs de mouvements sont installés dans les couloirs de la présidence afin d’éviter toute contamination par le toucher.

La prise de température a été systématisée à l’arrivée au palais, et les bureaux sont régulièrement désinfectés. À chacune des entrées, un lavabo activable avec le genou a été installé, ainsi que des souffleurs pour éviter les essuie-mains, informe Jeune Afrique.