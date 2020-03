Covid-19 : Bougazelli, Dijdiack, Diop Iseg… mal barrés

Avec la suspension des audiences au niveau des cours et tribunaux à cause du Covid–19, la justice est à l’arrêt.

L’Observateur, qui fait l’inventaire des dossiers bloqués, renseigne que l’ex-député Seydina Fall dit Bougazelli, Djidiack Diouf, Diop Iseg.. sont mal barrés.

Leurs dossiers suspendus au coronavirus, ils vont encore croupir plus longtemps en prison.

Le journal rappelle que l’ex député Seydina Fall a été interpellé à l’Assemblée nationale pour une affaire de présumé trafic de faux billets de banque. Cinq autres personnes dont un célèbre rappeur sont également mises aux arrêts.

Djidiack Diouf, le manager attitré de Viviane Chedid lui aussi, a été arrêté, par la Section de recherches de la gendarmerie de Colobane (Dakar) avec quatre autres personnes pour trafic présumé de visa, faux et usage de faux…

Les mis en cause auraient confectionnés des documents de voyage à des candidats à l’immigration, en les faisant passer comme de vrais artistes du Djoloff band, moyennant de fortes sommes d’argent.

Mamadou Diop, Pdg du Groupe Iseg a été placé sous mandat de dépôt pour les infractions de corruption de mineure, détournement de mineure et pédophilie. Il est accusé par Dieynaba Baldé de l’avoir engrossé et abusé sexuellement d’elle.

Il y a également les affaires Boy Djinné et du cocaïne au Port de Dakar et le procès Cheikh Oumar Hann et Pape Alé Niang qui sont suspendus au Covid-19.