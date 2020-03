Coronavirus : « Comment fonctionne la cellule d’alerte du ministère de la Santé » (Directeur de la Prévention)

Le point de situation du jour sur l’évolution du coronavirus terminé, place au Directeur de la Prévention. « La cellule d’alerte du ministère de la Santé a pour mission essentielle de recueillir l’ensemble des alertes comme son nom l’indique. C’est-à-dire des signaux qui émanent de la communauté, d’un numéro vert mais aussi du Samu national », a déclaré le Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, ce jeudi, dans les locaux dudit ministère.

Le Directeur de la Prévention d’expliquer que son rôle donc est d’analyser de manière sommaire et brève l’appel qui est reçu et les plaintes du patient en question, de les saisir et de les retourner au médecin responsable de la zone. Lequel médecin se chargera d’entrer en contact immédiatement avec le patient voir s’il répond ou non de la définition de cas. « S’il répond à cette définition de cas, l’équipe de santé de la zone de responsabilité du médecin se déplace en direction du malade pour effectuer le prélèvement et l’envoyer de manière sécuriser vers l’Institut Pasteur de Dakar », a-t-il signifié.

La cellule d’alerte est composée de « 5 médecins avec un coordinateur mais également de 20 agents qui se relaient 24h/24 au niveau de cette cellule pour répondre de manière constante aux appels de la cellule ». Dr El Hadji Mamadou Ndiaye a indiqué que les numéros de cette cellule étaient au nombre de 3 mais ils ont été renforcés, il y a 48 heures par 3 autres numéros.