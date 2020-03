Evolution du coronavirus en Afrique

Le nouveau coronavirus provoque une crise sanitaire inédite dans le monde entier et l’Afrique est de plus en plus touchée. Avec cet article, mis à jour régulièrement, APA suit pour vous l’évolution du Covid-19 sur le continent.

NOMBRE DE PAYS TOUCHÉS : 45 NOMBRE DE CAS RECENSÉS 2614 NOMBRE DE DÉCÈS 63

Afrique du Sud : 155 nouveaux cas de coronavirus détectésce mercredi. La nation arc-en-ciel en est désormais à 709 cas confirmés.

Algérie : 38 nouveaux tests positifs ont été effectués aujourd’hui. En plus, il y a eu deux décès.

Angola : Au dernier décompte, ce pays avait deux cas de Covid-19.

Bénin : Le dernier recensement révèle deux contaminations.

Botswana : Pas encore touché par la pandémie.

Burkina Faso : Le pays des hommes intègres a annoncé ce mercredi 32 tests positifs du coronavirus. Le Burkina compte 146 cas officiels.

Burundi : Jusque-là, aucun cas n’a été notifié.

Cameroun : Le pays de Paul Biya a constaté ce mercredi 9nouveaux cas de Covid-19. Dans cette nation de l’Afrique centrale, il y a maintenant 75 cas positifs.

Cabo Verde : Dans cet archipel, il y a eu un nouveau test positif ce mercredi. Une des quatre personnes, qui ontcontracté le virus au Cap-Vert, est décédée mardi.

Républicaine Centrafricaine : La Centrafrique a aussi décelé trois cas de Covid-19 sur son territoire.

Comores : Le coronavirus n’a pas encore atteint les Comores.

Congo : Trois dépistages ont été positifs à ce jour.

Côte d’Ivoire : 48 nouveaux cas de coronavirus ont été inventoriés hier mardi. La Côte d’Ivoire a signalé, depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, 73 cas positifs.

Djibouti : Onze personnes, dont huit testées positives aujourd’hui, sont désormais porteuses du virus.

Egypte : Dans ce grand pays de l’Afrique du nord, 417personnes ont été contrôlées positives au Covid-19 et 16 en sont mortes selon le dernier décompte.

Erythrée : Quatre cas pour l’heure.

Eswatini : Il y a dans ce Royaume 4 personnes sous traitement.

Ethiopie : Ce pays, abritant le siège de l’Union Africaine (UA), compte douze cas.

Gabon : Sur les cinq cas attestés, un s’est avéré mortel.

Gambie : Dans ce pays ouest-africain, les autorités ont déclaré un nouveau cas hier mardi. La Gambie a aussi enregistré, ces derniers jours, un décès lié au Covid-19. Il s’agit d’un imam de 70 ans originaire du Bangladesh. Ce dernier était « arrivé du Sénégal le 13 mars en tant que prédicateur », a indiqué le ministère gambien de la Santé.

Ghana : 15 nouveaux cas de Covid-19 porte à 65 le total du Ghana.

Guinée : 2 nouveaux cas y ont été annoncés pour un total de 4 personnes positives.

Guinée-Bissau : Ce pays a officialisé ce mercredi ses deux premiers cas de coronavirus.

Guinée équatoriale : 9 cas au total dont 3 enregistrés hier lundi.

Kenya : Ce pays de l’Afrique de l’est totalise 28contaminations dont 3 aujourd’hui.

Lesotho : Cet Etat enclavé échappe, pour le moment, au virus.

Liberia : Trois cas y ont été dépistés.

Libye : Ce pays en guerre n’est pas encore touché.

Madagascar : Dans la Grande île, il y a 2 nouveaux cas. Au total, 19 personnes y souffrent du Covid-19.

Malawi : Aucune personne testée positive au Covid-19.

Mali : Ce pays ouest-africain a détécté ce mercredi ses deux premiers cas de Covid-19.

Maroc : Le Royaume a recensé 55 nouveaux cas de coronavirus ce mercredi. Le total s’élève à 216 cas positifs.

Maurice : Le décompte total s’élève à 40 cas.

Mauritanie : Nouakchott a annoncé deux cas de coronavirus.

Mozambique : Après le patient zéro, quatre autres personnes ont été testées positives.

Namibie : Cet Etat dénombre six cas.

Niger : Niamey a confirmé 7 cas dont 4 ce mercredi.

Nigeria : 2 nouvelles infections y ont été répertoriées. Le Nigeria a dénombré 42 cas positifs.

Ouganda : Quatorze cas au total dont cinq aujourd’hui.

RD Congo : 48 cas dont 3 recensés ce mercredi.

Rwanda : Le pays de Paul Kagamé a diagnostiqué 23 cas.

Sao Tomé-et-Principe : Dans ce pays insulaire du Golfe de Guinée, le virus n’a pas encore fait son apparition.

Sénégal

: 6 nouveaux cas testés positifs au coronavirus ! Ainsi, le Sénégal a atteint la barre des 100 cas positifs au coronavirus. Ce, suite au communiqué numéro 25 du ministère de la Santé et de l’Action sociale de ce jeudi 26 mars.

D’après les résultats de l’Institut Pasteur de Dakar prononcés par le directeur de cabinet dudit ministère, Docteur Aloyse Waly Diouf, sur 130 tests réalisés, 6 sont revenus positifs. Il s’agit de 5 cas importés et 1 cas en contact suivis par nos services, dit-il.

Selon le porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, l’état de santé des patients infectés à la Covid-19 pris en charge au centre de santé de Darou Marnane, à Ziguinchor et l’hôpital de Fann précisément au service des maladies infectieuses et tropicales évolue favorablement.

Le pays compte, actuellement, 105 cas qui ont été testés positifs dont 9 guéris et 96 encore sous traitement.

Seychelles : Ce pays a découvert 7 cas de Covid-19.

Sierra Leone : Pas encore atteint par la pandémie.

Somalie : Une seule personne est officiellement porteuse du virus.

Soudan : 3 cas de Covid-19 dévoilés.

Soudan du Sud : 0 cas pour le dernier Etat africain indépendant.

Tanzanie : Ce pays a comptabilisé 12 cas.

Tchad : Un nouveau cas porte à 2 le total dans le pays d’Idriss Déby Itno.

Togo : 3 nouveaux cas notés ce mercredi. Avec l’addition des cas précédents, le Togo a dénombré 23 malades du coronavirus.

Tunisie : Le bilan passe à 173 cas après le dépistage positif de 59 personnes.

Zambie : Lusaka a confirmé 12 cas du nouveau coronavirus.

Zimbabwe : Ce pays de l’Afrique australe a enregistré, lundidernier, un décès dû au coronavirus. Pourtant, le Zimbabwe ne compte que deux cas actifs.