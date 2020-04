Covid-19 au Sénégal :  »Ce n’est ni une illusion, ni une invention » : Floriane Kalondji (Enda Santé)

Face à une population encore hostile et réservée quant à l’existence du Covid-19 au Sénégal, la chargée de projet à Enda Santé, Floriane Kalondji, assure que ce n’est ni »une invention », encore moins »une illusion ».

»Pour protéger la nation et les communautés, il est essentiel, même vital que les populations adoptent les gestes barrières et qu’elles respectent l’ensemble des directives qui ont été données par le gouvernement et les autorités sanitaires. Cette pandémie n’est ni une invention, ni une illusion », dit-elle, lors d’une remise de matériel médical à l’hôpital de Grand-Mbour.

La directrice de l’hôpital, Fatou Diop de dire : »On est à un stade où les gens doivent être conscients des risques de cette maladie. Il faut qu’on aide les autorités. Il n’y a pas que les malades du Covid-19. Mais il y a aussi d’autres maladies, nous devons les protéger. Il faut respecter les mesures pour éviter une large propagation de la maladie. Ne sortir de chez soi que quand c’est nécessaire et en sortant prendre le maximum de précaution possible ».

Pour renforcer le dispositif de protection mis en place par les autorités de l’hôpital, surtout avec l’évolution des cas communautaires, Enda Santé a offert un lot d’équipements de protection individuel, des gants d’examen, des thermoflash, des masques chirurgicaux (de type Ffp2) à ladite structure. Un appui fait grâce à un financement du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg.