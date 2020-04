Covid-19/année scolaire : Le ministère de l’Education n’est pas inquiet de la situation

Fermée depuis mi-mars à cause de la pandémie du Covid-19, l’école sénégalaise est toujours dans l’incertitude. Et avec la prolongation de l’État d’urgence et la persistance de la maladie, les Sénégalais commencent à s’interroger sur l’avenir de l’année scolaire. Mais pour le ministre de l’Education, Mamadou Talla, il n’y a pas péril en la demeure.

‘’Les examens se tiendront. Le 4 mai, on aura perdu 45 jours, alors qu’on avait eu à perdre trois mois à cause des grèves et l’année avait été sauvée. Je pense que cette année, on ne craint pas pour le quantum horaire’’, rassure Mamadou Talla qui était l’invité de l’émission Jury du dimanche.

Le ministre de l’Education nationale d’ajouter : ‘’Nous ne sommes pas isoler de ce qui se passe dans le monde, mais chacun a sa stratégie, selon son contexte. Nous avons mis en place un système qu’on appelle apprendre à la maison à travers un site internet, la télé, la radio et des polycopies de ces cours qui seront distribuées pour atteindre tout le monde.’’