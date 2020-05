Covid-19 à Saint-Louis: Des étudiants de l’Ugb produisent 1200 litres de gel pour la région médicale

Dans le cadre de sa politique de service à la communauté, l’Université Gaston Berger (Ugb) de Saint-Louis s’est lancée dans une campagne de production de 1200 litres de gel hydroalcoolique en guise de participation à lutte contre la pandémie du Coronavirus.



En visite, ce mercredi 6 mai, au niveau du laboratoire de production, le recteur de l’Ugb, le professeur Ousmane Thiéré, a tenu à féliciter les étudiants et les enseignants engagés volontairement dans cette fabrication du gel qui, selon lui, sera mis à la disposition de la région médicale de Saint-Louis mais aussi des populations de la région. Ce, dans le but de «contribuer efficacement à la lutte contre la pandémie».

Cette production locale, assurée par les étudiants de la section Physique Appliquée de l’Ufr des Sciences appliquées et technologies (Sat), s’inscrit dans le cadre des activités du programme ‘’100 Mille étudiants contre le Covid-19’’ cordonné par la professeure Mame Penda Ba.