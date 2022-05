Le Covid-19 a entraîné une augmentation des morts par overdose aux États-Unis

En 2021, 107.622 personnes sont mortes d’une overdose, tout type de drogue confondu, aux États-Unis. Un triste record pour le pays. En 2020, ce chiffre était estimé à 93.655, soit 15% de moins par rapport à l’année suivante. Précédemment, entre 2019 et 2020, le nombre des morts par overdose avait déjà bondi de 30%. La principale drogue responsable de ces décès par milliers est le fentanyl, un puissant analgésique opioïde.

Ce phénomène dramatique n’est pas nouveau, la crise des opiacés sévit depuis de nombreuses années aux États-Unis, mais entre 2020 et 2021, elle a été exacerbée par une autre crise, celle du Covid-19. Des experts américains, dont la psychiatre et directrice de l’Institut national sur l’abus des drogues (National Institute on Drug Abuse), Nora Volkow, ont noté que plusieurs facteurs liés à la pandémie, tels que l’isolation, le stress, l’anxiété ou la dépression, pouvaient conduire à une augmentation de la consommation de drogue. Laquelle, exacerbée par la prise de substances en solitaire, l’accès restreint aux traitements de la toxicomanie, aux services de réduction des risques et aux services d’urgence, a probablement mené à la hausse des cas d’overdose.