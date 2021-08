Covid-19 : 811 nouveaux tests positifs, 18 décès et 64 cas graves

Encore 18 décès liés à la Covid-19. Les victimes ont succombé à cette maladie dans des structures hospitalières, hier mercredi 4 août. Il s’y ajoute, selon le bilan de ce jeudi 6 août relatif à l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, que les autorités sanitaires ont recensé 811 nouvelles contaminations, sur un échantillon de 3 203 tests.

Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont soutenu que ces résultats virologiques ont ainsi donné un taux de positivité de 25,32 %. Les tests positifs sont répartis entre 82 cas contacts suivis par les services dudit ministère et 722 cas issus de la transmission communautaire (449 dans la région de Dakar et 273 dans les autres localités en région).

De plus, 64 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays. Cependant, rassurent les agents sanitaires, 422 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et sont donc déclarés guéris. Ils sortiront de l’hôpital dans les prochaines heures. “L’état de santé des patients hospitalisés est stable”, ont-ils jugé. Par ailleurs, d’après le communiqué n°522 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 65 333 cas ont été répertoriés positifs au Sénégal, à ce jour. Ils sont 49 243 guéris, 1 441 décédés, 1 évacué et encore 14 657 patients sous traitement. Les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale de renouveler, une nouvelle fois, à la population leur appel au respect strict des mesures de protection individuelle et collective.