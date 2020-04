Covid-19 : 23 nouveaux cas recensés entre Touba et Mbacké

Sur les 57 nouveaux cas de Covid-19 révélés, ce dimanche, par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, les 23 sont venus du département de Mbacké.

D’après le médecin-chef de région, Dr. Mamadou Dieng, il s’agit de huit cas contacts suivis à Mbacké et de 13 autres cas contacts signalés à Touba qui comptabilise également les deux cas de la transmission communautaire.

Le spécialiste informe toutefois qu’un centre de pédiatrie que des émigrés ont fait construire à Touba a été mis à la disposition de la région médicale de Diourbel, qui va en faire un centre de traitement du Covid-19.

« On va certainement l’ouvrir dans les jours à venir », a-t-il dit, soulignant d’ailleurs que cet établissement de santé aura une plus grande capacité d’accueil que le centre de traitement du Covid-19 de Darou Marnane.

Pour rappel, 111 cas de coronavirus ont été recensés dans les villes de Touba et Mbacké, depuis le 10 mars, selon la région médicale de Diourbel.